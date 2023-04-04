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НовостиОбщество4 апреля 2023 20:58

Срочников из Башкирии не будут отправлять на СВО

Власти сообщают военнослужащие, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно отправлены домой
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Срочников из Башкирии, призванных на службу в текущий весенний призыв, не будут отправлять в зону специальной военной операции. Об этом рассказал проект «Объясняем. Башкортостан».

Начавшийся 1 апреля призыв завершится 15 июля. Повестки в военкоматы получат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составит 12 месяцев. Из республики планируется призвать более 5,5 тысяч человек. Первые отправки призывников с регионального сборного пункта начнутся в конце текущего месяца.

– Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации, – поведал «Объясняем. Башкортостан».

Военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, как заверяют власти, будут уволены и своевременно отправлены домой.