Срочников из Башкирии не будут отправлять на СВО

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Срочников из Башкирии, призванных на службу в текущий весенний призыв, не будут отправлять в зону специальной военной операции. Об этом рассказал проект «Объясняем. Башкортостан».

Начавшийся 1 апреля призыв завершится 15 июля. Повестки в военкоматы получат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы составит 12 месяцев. Из республики планируется призвать более 5,5 тысяч человек. Первые отправки призывников с регионального сборного пункта начнутся в конце текущего месяца.

– Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации, – поведал «Объясняем. Башкортостан».

Военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, как заверяют власти, будут уволены и своевременно отправлены домой.