В Башкирии военнослужащий создал ОПГ, которая похитила у оборонного предприятия 10 млн рублей

Фото: ФСБ Бакширии

В Башкирии перед Уфимским гарнизонным военным судом предстали члены организованной преступной группы, которая нанесла ущерб оборонному предприятию на миллионы рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального ФСБ.

Согласно данным следствия, 41-летний военнослужащий Министерства обороны России, который контролировал исполнение государственного оборонного заказа в Кумертауском авиационном предприятии, создал ОПГ в декабре 2018 года. В нее мужчина привлек 36-летнего руководителя цеха окончательной сборки и ремонта вертолетов завода и 32-летнюю работницу склада оборонно-промышленного комплекса, с которыми он был знаком по службе и поддерживал доверительные отношения.

Злоумышленники похищали вверенное им по работе имущество и продавали его. Так продолжалось до сентября 2020 года, пока деятельность группировки не пресекли сотрудники ФСБ.

В результате действий ОПГ оборонному предприятию был нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей. В отношении ее участников было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной преступной группой». Глава группировки назначили 4,5 года колонии общего режима, работница склада и руководитель цеха получили по 3,5 и 2 условного срока.