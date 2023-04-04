В Башкирии почти 3 недели ищут 21-летнего Владислава Пивторана

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В Башкирии уже почти три недели разыскивают 21-летнего Владислава Пивторана. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Молодой человек пропал 17 марта в городе Сибай. Особые приметы парня: его рост – 180 сантиметров, у него среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза. В день своего исчезновения он была одет в черную куртку с серым капюшоном, черные трико и черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Владислава Пивторана, сообщить ее по телефону 8 (937) 3-102-112 или 112.

Напомним, в Башкирии также уже четыре дня разыскивают 15-летнюю Карину Хазикарамову. Подросток пропала в селе Знаменка Белебеевского районе.