В Башкирии многодетная семья лишилась дома из-за пожара

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня утром, 4 апреля, в башкирском городе Сибай сгорел частный дом. Подробности происшествия рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Пожар случился на улице Медовая в доме, котором проживали супружеская пара и их трое малолетних детей. Семье удалось спастись благодаря тому, что хозяйка вовремя обнаружила горение, схватила детей и выбежала на улицу.

Прибывшим специалистам экстренных служб удалось ликвидировать пожар. В тушении было задействовано 30 человек и 12 единиц техники. Вопрос оказания помощи многодетной семье находится на контроле. Дознаватель МЧС устанавливает причины и обстоятельства случившегося.