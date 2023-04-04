В Башкирии простились с погибшим в ДНР ветераном горячих точек, отправившимся на СВО вслед за сыном

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В башкирском городе Благовещенск прошел митинг прощания с погибшим на территории Донецкой народной республики Михаилом Маховым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Михаил Евгеньевич родился в Благовещенске в 1976 году. Окончив 9 классов, в средней школе №4 и он поступил в училище, где получил специальность электрика. Как сообщила газета «Панорама», в период с 1994 по 1996 год мужчина проходил срочную службу в пограничных войсках России по специальности пулеметчик-стрелок. Принимал участие в ликвидации незаконных бандитских формирований и поддержании порядка на территории Дагестана.

После службы Махов долгое время работал на предприятии «Благовещенский железобетон». В свободное время увлекался альпинизмом.

В декабре прошлого года Михаил Евгеньевич отправился добровольцем в зону специальной военной операции. 29 января при выполнении боевой задачи в городе Артемовск Михаил Махов погиб. У него осталось двое детей – дочь и сын, который находится в зоне СВО.

– Выражаем соболезнования маме Михаила, его детям, родным и близким. Он навсегда останется в наших сердцах. Помним и скорбим вместе со всеми жителями Благовещенского района, – заявила пресс-служба администрации муниципалитета.