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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:41

В Башкирии 4 дня разыскивают 15-летнюю Карину Хазикарамову

Подросток пропала в селе Знаменка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Башкирии уже четыре дня разыскивают 15-летнюю Карину Хазикарамову. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Подросток пропала 31 марта в селе Знаменка Белебеевском районе. Особые приметы девушки: ее рост – 150 сантиметров, у нее среднее телосложение, черные волосы до плеч, темно-карие глаза. В день своего исчезновения она была одета в длинную черную куртку с белыми лампасами на рукавах, розовую кофту, черные спортивные штаны, белые ботинки.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, сообщить ее по телефону 8 (937) 3-102-112 или 112.