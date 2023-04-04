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НовостиОбщество4 апреля 2023 14:40

В Уфе до 18 мая закрыли проезд и проход по набережной реки Белая

Ограничительные меры связаны с реконструкцией старого арочного моста
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

В Уфе до 18 мая закрыли сквозной проезд и проход по улице Набережная. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Ограничительные меры были введены, чтобы обеспечить безопасность при с реконструкции старого арочного моста через реку Белая. На участке перекрытии водителей транспорта информируют специальные щиты.

Городские власти просят тех, пользуется проездом, выбирать альтернативный маршрут движения.

Напомним, арочный мост через Белую в Уфе закрыли на реконструкцию больше года назад. Его ремонт планируют закончить в следующем году.