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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:18

Из Уфы в Сочи с 28 апреля увеличат число авиарейсов

Теперь полеты будут выполняться 17 раз в неделю
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Уфы в Сочи с 28 апреля увеличат число авиарейсов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Полеты будет осуществлять авиакомпания NordStar. Рейсы будут выполняться раз в неделю – каждую пятницу. Доставлять на курорт граждан будет Boeing 737-800, способный уместить в себе 180 человек. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

Из Уфы в Сочи осуществляют в настоящее время полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Smartavia и Nordwind Airlines. Общее число рейсов из башкирской столицы в город на юге России в конце месяца достигнет 17 в неделю.