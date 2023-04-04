Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Уфы в Сочи с 28 апреля увеличат число авиарейсов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Полеты будет осуществлять авиакомпания NordStar. Рейсы будут выполняться раз в неделю – каждую пятницу. Доставлять на курорт граждан будет Boeing 737-800, способный уместить в себе 180 человек. Время в пути составит 3 часа 10 минут.

Из Уфы в Сочи осуществляют в настоящее время полеты авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Smartavia и Nordwind Airlines. Общее число рейсов из башкирской столицы в город на юге России в конце месяца достигнет 17 в неделю.