В Уфе на экс-главу СУРСИС и чиновников мэрии завели дело из-за ущерба на 35 млн рублей

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В Уфе на бывшего директора учреждения «Специализированное Управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» и должностных лиц администрации города завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» из-за ущерба на несколько десятков миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в мае 2020 года между экс-главой учреждения и «Дорожным эксплуатационным предприятием № 104» был заключен договор купли-продажи асфальтобетонного модульного завода стоимостью 35 миллионов рублей в Иглинском районе Башкирии. При этом ранее он сам являлся руководителем объекта, а в последующем пост главы занял его родственник.

– В нарушение установленных требования совершение сделки за счет бюджета не было согласовано с администрацией города Уфы, а приобретенный завод фактически не функционировал и не использовался по назначению. Несмотря на это, должностные лица мэрии удовлетворили заявление руководителя МБУ «СУРСИС» и выделили из городского бюджета 35 миллионов рублей на финасирование понесенных затрат, – сообщили прокуроры.

Также учреждение и дорожное предприятие якобы для хранения техники заключали фиктивные договоры аренды складских помещений, расположенных в селе Арсланово Чишминского района республики. Ущерб бюджету от этого составил более 630 тысяч рублей.