В Уфе приступили к мойке улиц со спецшампунем

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В Уфе приступили к мойке улиц со специализированным шампунем. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Коммунальные службы очищают магистрали и улиц, образующие основной пассажиропоток, а также центральные площади, парки и тротуары. Для этого сегодня, 4 апреля, было задействовано более 200 единиц коммунальной техники, 40 из которых – поливомоечные машины.

Власти города отмечают, что специальный шампунь показал свою эффективность. С помощью него проезжие части и бордюры быстрее и качественнее отмываются от отложений, накопленных за зимний период, а также от машинного масла и бензина. Как утверждают чиновники, шампунь безопасен для окружающей среды, граждан и автомобилей.

– Параллельно городские службы также активно продолжают мойку остановок общественного транспорта и объектов городского хозяйства. Работа в этом направлении организована с помощью поливомоечной техники и специалистов ручного труда, – сообщила пресс-служба столицы Башкирии.