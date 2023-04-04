В Башкирии 5 апреля прогнозируют потепление до +19 градусов

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 5 апреля, в Башкирии ожидается теплая погода. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.

По данным синоптиков, жителей региона ожидает переменная облачность, каких-либо осадков не предвидится. Будет ветер переменных направлений от нуля до пяти метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха ночью составит -1,-6°, однако в некоторых районах республики будет теплее – до +4°. Днем, согласно данным метеорологов, ожидается +14,+19°, местами – до +9°.

Поскольку никаких осадков и погодных явлений не ожидается, на автомобильных дорогах Башкирии будет хорошая видимость хорошая.