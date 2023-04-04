На дорогах Башкирии в апреле и летом ограничат движение большегрузов

На дорогах Башкирии в этом месяце и летом ограничат движение большегрузов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дорогах Башкирии в этом месяце и летом ограничат движение большегрузов. Соответствующее постановление местного правительства было опубликовано на официальном портале правовой информации 4 апреля.

Согласно документу, с 5 по 30 апреля включительно будет ограничено движение транспортных средств с превышением допустимой нагрузки по автодорогам регионального и межмуниципального значения. Это связано с весенней распутицей, такую же меру недавно приняла и Уфа. На все лето - с 1 июня по 31 августа - также ограничат проезд тяжеловесных транспортных средств по асфальтированным дорогам при температуре воздуха выше 32 градусов.

Со списком участков дорог, где будут действовать ограничения, можно ознакомиться по ссылке.