Уфа опустилась на седьмое место в индексе качества городской среды

Уфа в индексе качества городской среды за 2022 год набрала 208 баллов из 360 возможных и разделила седьмую строчку с Пермью Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа в индексе качества городской среды за 2022 год набрала 208 баллов из 360 возможных и разделила седьмую строчку с Пермью. Рейтинг составил Минстрой России. В прошлом году башкирская столица заняла шестое место, хоть и очков было меньше – 204.

В рейтинге Уфу обогнали такие города как Москва (299 баллов), Питер (264) и Казань (216), Нижний Новгород (214), Ростов-на-Дону (212) и Екатеринбург (209).

Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно на основе данных, полученных от регионов России, МВД, Минкульта, Роспотребнадзора и Росстата. Он оценивает 36 индикаторов, среди которых жилье, инфраструктура, зеленые территории, набережные, общегородское пространство. Каждый индикатор в свою очередь делится еще на несколько показателей: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.