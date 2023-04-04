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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:43

В 2023 году в Башкирии отремонтируют 752 подъезда в домах за 744 млн рублей

Опубликован список адресов, где запланированы работы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В текущем году в 752 подъездах 274 домов 20 городов и районов Башкирии проведут комплексный ремонт по региональной программе. Об этом в своих соцсетях 4 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров.

В подъездах обновят входные группы, уложат плитку на первых этажах, поставят новые тамбурные двери, окна, электросберегающие светильники и почтовые ящики. Жильцы сами выберут цвет стен и тип покрытия. С полным списком домов, где отремонтируют подъезды, можно ознакомиться по ссылке.

По словам руководителя региона, за время действия программы с 2019 года в Башкирии отремонтировали 7 413 подъездов в 2 494 многоквартирных домах. Всего на эти цели было выделено 2,8 млрд рублей. Большую часть расходов на себя взяла республика, 10% добавляют города и районы.