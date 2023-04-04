Минтруд Башкирии напомнил жителям о дополнительном выходном дне в апреле

Жители Башкирии Башкирии, работающие при пятидневной неделе, отдохнут в пятницу, 21 числа, – по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В апреле у жителей Башкирии, работающих при пятидневной неделе, будет дополнительный выходной день. Они отдохнут в пятницу, 21 числа, – по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам, который ознаменует завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Об этом напомнили в региональном министерстве труда.

– В 2023 году праздничный день приходится на пятницу, соответственно продолжительность работы в четверг 20 апреля сокращается на один час, – передали в ведомстве. – Таким образом, выходными днями […] являются: 21, 22 и 23 апреля.

В Минтруде добавили, что при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Ураза-байрам в число календарных дней не включается.