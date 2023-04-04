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НовостиОбщество4 апреля 2023 7:15

Парламент Башкирии изменил границы двух районов возле Павловской ГЭС

6,7 тыс. квадратных метров Благовещенского района перейдет Нуримановскому
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии принял закон, который меняет границы Нуримановского и Благовещенского районов возле Павловской гидроэлектростанция

Парламент Башкирии принял закон, который меняет границы Нуримановского и Благовещенского районов возле Павловской гидроэлектростанция

Парламент Башкирии принял закон, который меняет границы Нуримановского и Благовещенского районов возле Павловской гидроэлектростанции. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, необходимость в корректировке границ связана с работой гидротехнических сооружений и объектов энергетики, которые частично расположены на территориях Нуримановского и Благовещенского районов.

– Новые границы проведены с учетом фактического обслуживания объектов энергетики, а также перспектив развития Павловского судоходного шлюза. Это обеспечит благоприятные условия для обслуживания и сохранности, для капитального ремонта и реконструкции объектов, – рассказал парламентарий.

В ближайшее время уточненные границы поставят на кадастровый учет. На соответствующие мероприятия будет потрачено 450 тыс. рублей. В результате Октябрьский сельсовет Благовещенского района площадью 6,7 тыс. кв. м будет включен в состав Павловского сельсовета Нуримановского района.