Парламент Башкирии изменил границы двух районов возле Павловской ГЭС

Парламент Башкирии принял закон, который меняет границы Нуримановского и Благовещенского районов возле Павловской гидроэлектростанция

Парламент Башкирии принял закон, который меняет границы Нуримановского и Благовещенского районов возле Павловской гидроэлектростанции. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, необходимость в корректировке границ связана с работой гидротехнических сооружений и объектов энергетики, которые частично расположены на территориях Нуримановского и Благовещенского районов.

– Новые границы проведены с учетом фактического обслуживания объектов энергетики, а также перспектив развития Павловского судоходного шлюза. Это обеспечит благоприятные условия для обслуживания и сохранности, для капитального ремонта и реконструкции объектов, – рассказал парламентарий.

В ближайшее время уточненные границы поставят на кадастровый учет. На соответствующие мероприятия будет потрачено 450 тыс. рублей. В результате Октябрьский сельсовет Благовещенского района площадью 6,7 тыс. кв. м будет включен в состав Павловского сельсовета Нуримановского района.