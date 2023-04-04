При пожаре в бревенчатом доме в Башкирии погиб 40-летний мужчина

фото: МЧС РБ
В Калтасинском районе Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.
Инцидент произошел вечером 3 апреля. Возгорание возникло в строении по улице Советской деревни Малокуразово.
– На место направлены силы и средства МЧС России и объектовая пожарная охрана. По прибытии установлено, что пожар произошел в бревенчатом строении размером 6x5 м, – рассказали в экстренном ведомстве.
Мертвого мужчину спасатели обнаружили во время тушения. Пожарные ликвидировали открытое горение в течение получаса.
В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.