При пожаре в бревенчатом доме в Башкирии погиб 40-летний мужчина

фото: МЧС РБ

В Калтасинском районе Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. Возгорание возникло в строении по улице Советской деревни Малокуразово.

– На место направлены силы и средства МЧС России и объектовая пожарная охрана. По прибытии установлено, что пожар произошел в бревенчатом строении размером 6x5 м, – рассказали в экстренном ведомстве.

Мертвого мужчину спасатели обнаружили во время тушения. Пожарные ликвидировали открытое горение в течение получаса.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.