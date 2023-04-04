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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 4:57

При пожаре в бревенчатом доме в Башкирии погиб 40-летний мужчина

Инцидент произошел в одной из деревень Калтасинского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Калтасинском районе Башкирии при пожаре в бревенчатом доме погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. Возгорание возникло в строении по улице Советской деревни Малокуразово.

– На место направлены силы и средства МЧС России и объектовая пожарная охрана. По прибытии установлено, что пожар произошел в бревенчатом строении размером 6x5 м, – рассказали в экстренном ведомстве.

Мертвого мужчину спасатели обнаружили во время тушения. Пожарные ликвидировали открытое горение в течение получаса.

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.