В Уфе 4 апреля на реконструкцию закрыли сад имени Аксакова

фото: Telegram // Илвир Нурдавлятов

Сегодня, 4 апреля, в Уфе на реконструкцию закрыли сад имени Аксакова. Строительный сезон в городе начался раньше из-за потепления. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

– В саду им. С.Т. Аксакова провели совещание, на котором представители подрядной организации выразили готовность приступить к работам, – рассказал чиновник.

Нурдавлятов добавил, что доступ на территорию сада будет полностью закрыт до ремонтных работ. Он пообещал докладывать жителям о ходе работ в своих соцсетях.

фото: Telegram // Илвир Нурдавлятов

Напомним, реконструкция сада Аксакова обойдется в 241 млн рублей. Согласно проекту, помимо общего благоустройства и технического обновления, там установят торговые киоски, уличную библиотеку, многоуровневую скамью, два навеса, сцену, информационный стенд, амфитеатр и заменят вход с улицы Новомостовой. Работы необходимо будет выполнить не позднее 30 сентября текущего года. Ранее в мэрии Уфы заверили, что при реконструкции историческая ценность парка будет сохранена.