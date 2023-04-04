Днем 3 апреля температура воздуха в Уфе поднялась до рекордных +19,5°

Уфа 3 апреля во второй день подряд побила рекорд по максимальной температуре воздуха, который на этот раз держался 28 лет – с 1995 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфа 3 апреля во второй день подряд побила рекорд по максимальной температуре воздуха, который на этот раз держался 28 лет – с 1995 года. Днем измерительные приборы на метеостанции в Деме показали +19,5°. Предыдущий абсолютный максимум тепла в эту дату был почти на три градуса ниже, +16,4°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, башкирская столица так же побила температурный рекорд. Он не менялся в течение последних 45 лет.

Согласно прогнозу Gismeteo, сегодня, 4 апреля, солнце прогреет воздух в Уфе до +18°.