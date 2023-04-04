В Башкирии ввели локальный режим ЧС из-за попавших в почву и реку нефтепродуктов

фото: прокуратура РБ

В деревне Юрматы Федоровского района Башкирии 3 апреля ввели локальный режим ЧС из-за попавших в почву и реку Уляй нефтепродуктов: из резервуара местного предприятия вылилось дизельное топливо для заправки сельскохозяйственной техники. Об инциденте сообщили в региональных МЧС и прокуратуре.

– Из-за разгерметизации металлической емкости, расположенной на территории машинно-тракторной мастерской одного из предприятий, дизельное топливо, предназначенное для заправки сельхозтехники, попало на почву, а в последующем с талыми водами в реку, – передали в экстренном ведомстве.

Разлив удалось локализовать с помощью формирования обваловки по периметру территории. К ликвидации последствий загрязнения были привлечены 23 человек и 11 единиц техники, передали в МЧС. Спасатели организовали работу по рекультивации загрязненного грунта.

фото: прокуратура РБ

На место происшествия также выезжали природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов, прокурор Федоровского района и его заместитель. Специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» и «Управления государственного аналитического контроля при Минэкологии» отобрали пробы воды и почвы.

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту случившегося. Ведомство установят причины и обстоятельства разлива, а также оценит действия лиц, ответственных за резервуары.

Власти района тем временем ввели на территории Пугачевского сельсовета, к которому относится деревня Юрматы, локальный режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать до особого распоряжения.