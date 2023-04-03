В Башкирии простились с погибшим в СВО многодетным отцом Аликом Шарафутдиновым

Фото: vk.com/ivaniutaandrei

Сегодня, 3 апреля, в селе Инзер Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции старшим сержантом Аликом Шарафутдиновым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Андрей Иванюта.

Алик Айратович воспитывался в многодетной семье, учился в инзерской школе №3 и в Республиканском экономическом лицее-интернате. В Уфимском техникуме железнодорожного транспорта он получил специальность помощника машиниста, а также водителя категории «B» и «С».

В армии Шарафутдинов служил командиром отделения радиорелейной. После службы возвратился в Инзер, устроился работать помощником машиниста электровоза, а затем стал и машинистом. Работал до августа прошлого года. С 5 сентября он по контракту служил в рядах добровольческого батальона имени майора Александра Доставалова.

Алик Айратовича не стало на прошлой неделе – 29 марта. У него остались четверо детей и падчерица.

– Со слов близких, был активным, отзывчивым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту, надежным и верным товарищем, пользовался уважением у односельчан. Искренние соболезнования семье и близким, – написал в своей публикации глава администрации Белорецкого района.