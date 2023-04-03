В Уфе жители 19 жилых домов остались без воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня вечером, 3 апреля, в уфимском микрорайоне «Сипайлово» 19 жилых домов остались без холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба Октябрьского района столицы Башкирии.

Согласно информации предприятия «Уфаводоканал», на улице Академика Королева, 6/1 произошла утечка из земли, из-за которой пришлось отключить водопроводную линию.

В результате инцидента на улице Академика Королева без водоснабжения остались жилые дома № 2, 2/1, 2/2, 4/1, 4, 6, 6/3, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12, 12/1 и центральный тепловой пункт №542. Также без воды остались жильцы домов №49, 51 и 53 на Юрия Гагарина.