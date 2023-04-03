Пенсионерам Башкирии туристическая поездка в Беларусь обойдется в 25 тыс. рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пенсионерам Башкирии туристическая поездка в Беларусь обойдется в 25 тысяч рублей. Об этом на сегодняшнем правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава регионального Министерства предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

В рамках проекта «Башкирско-белорусское долголетие. Туризм» республиканский Центр развития туризма организует поездку двум тысяч пенсионерам на условиях субсидирования из региональной казны туристическим операторам 15 тысяч рублей.

Варианты программ тура разрабатываю с учетом расписания авиарейсов Уфа – Минск – Уфа. Стоимость тура составляет не более 40 тысяч рублей. Таким образом, учитывая субсидию, турист придется отдать за путешествие 25 тысяч.