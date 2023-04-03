В Башкирии по вине мужчины в бане сгорела заживо 21-летняя девушка

Фото: МЧС по Башкирии

В Башкирии по вине молодого мужчины в бане сгорела заживо 21-летняя девушка. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

Трагедия случилась 5 ноября минувшего года в деревне Четырбашево в Миякниском районе Башкирии. 19-летний парень вместе со своими знакомыми распивал алкоголь в бане. Было холодно, и чтобы согреться, он решил растопить печку с помощью бензина. Однако вместе с дровами в печи вспыхнул и пол. Спустя мгновения огнем была объята и вся баня. Молодому человеку и его 20-летнему приятелю удалось выбраться, но, к сожалению, их 21-летняя знакомая из-за сильного опьянения не смогла выйти.

– От полученных термических ожогов она скончалась на месте происшествия, а мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, – поведала пресс-служба судов Башкирии.

В отношении 19-лтенего парня было возбуждено уголовное дело по статьям за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерти. Стерлибашевский межрайонный суд наказал его годом исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.