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Жители Башкирии массово жалуются на открытые люки и пыль на дорогах. Об этом в своем докладе рассказала на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой начальница управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– Снег растаял, и во многих случаях люки открыты – это очень опасно. Просим привлечь внимание и муниципальных образований, и балансодержателей этих люков, это объекты сферы жилищно-коммунального хозяйства, чтобы провели сейчас инвентаризацию люков и сработали на опережение и предприняли необходимые меры. И еще обращает на себя внимание пыль на дорогах. По-прежнему много обращений, касается это в основном Уфы, – сообщила чиновник.