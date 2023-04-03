Из Башкирии в весенний призыв в армию отправят более 5,5 тыс. человек

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Из Башкирии в весенний призыв на службу отправят более 5,5 тысяч человек. Об этом со ссылкой на слова военного комиссара Башкирии Михаил Блажевич сообщило информационное агентство «Башинформ».

Недавно был опубликован указ президента России Владимира Путина о призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля текущего года в ряды российской армии будет призваны граждане в возрасте от 18 до 27 лет.

Как заявил начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский, все срочники весеннего призыва будут служить в России. Кроме того, оповещать граждан о необходимости явиться в военкомат будет будут в том числе и в электронном виде.