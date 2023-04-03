В Башкирии 4 апреля температура воздуха поднимется до +19°

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 4 апреля, в Башкирии ожидается сильное потепление. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителям республики следует ожидать переменной облачности, каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет восточный, юго-восточный пять-десять метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха составит -1, +4°, на востоке востоку прогнозируется похолодание до -4°. Днем потеплеет до +14, +19°.

На автомобильных дорогах, согласно данным метеорологов, утром в некоторых районах ожидается дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.