С 26 по 28 мая в Уфе пройдет международная книжная ярмарка

С 26 по 28 мая на Советской площади в Уфе пройдет международная книжная ярмарка «Китап-байрам» Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 26 по 28 мая на Советской площади в Уфе пройдет международная книжная ярмарка «Китап-байрам». Об этом 3 апреля сообщил государственный портал «Культурный мир Башкортостана».

Как рассказали в издании, в мероприятии примут участие крупнейшие издательства, книжные магазины, библиотеки, а также писатели, художники, драматурги и искусствоведы. На ярмарке, помимо продажи книг, организуют встречи с известными литераторами.

В рамках «Китап-байрам» запланированы десятки конкурсов и активностей, в том числе среди издательств, чтецов, начинающих поэтов и писателей. На ярмарке также пройдет форум драматургов, выставка рукописей и редких книг из архива известных писателей, музыкальные представления по мотивам произведений известных поэтов и показы фильмов. Кроме того, на Советской площади развернутся зоны периодической литературы, модельных библиотек, кулинарных книг, семейных консультаций наряду с тематической литературой по психологии.