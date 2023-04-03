Самолет рейса Минеральные воды-Уфа не смог взлететь из-за технической неполадки

В аэропорту Минеральных Вод пассажирский самолет не смог выйти рейс в Уфу из-за технической неполадки Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту Минеральных Вод пассажирский самолет не смог выйти на рейс в Уфу из-за технической неполадки. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Случай произошел в воскресенье днем, 2 апреля. При выполнении взлетных процедур командир воздушного судна решил вернуть его на стоянку с точки запуска по технической причине. Как выяснилось, у лайнера отказал голосовой магнитофон.

Напомним, на прошлой неделе самолет из Уфы не смог сесть в Санкт-Петербурге из-за сообщения о неопознанном объекте. Это случилось ночью 31 марта.