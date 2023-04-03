Экс-начальника отдела мэрии Уфы приговорили к 10 годам тюрьмы за получение взятки

Суд в Уфе приговорил экс-начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешении городской администрации к десяти годам колонии строгого режима

Сегодня, 3 апреля, суд в Уфе приговорил 35-летнего экс-начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешении городской администрации Рустама Тухватуллина к десяти годам колонии строгого режима по уголовному делу о получении крупной взятки. Вместе с бывшим чиновником на скамье подсудимых также были его 40-летний заместитель Азат Шаяхметов и 35-летний местный житель. Об этом сообщили Следственный комитет и прокуратура Башкирии.

Как установило следствие, в апреле 2020 года Тухватуллин через посредника предложил представителю строительной компании за взятку в 15 млн рублей выдать разрешение на возведение гостиницы. Для конспирации чиновник потребовал заключить договор на разработку документации, необходимой для получения разрешения на строительство, со знакомым директором проектной организации и под предлогом оказания этих услуг передать указанную сумму.

– В качестве посредников начальник отдела также привлек своего подчиненного и двоюродного брата. В период с мая по июнь 2020 года чиновник получил через посредников 5 млн рублей наличными, – рассказали в СК РБ.

После этого представитель стройфирмы, «осознав неправомерность действий», обратился в ФСБ Башкирии. В октябре 2020 года при передаче оставшихся 10 млн рублей один из пособников обвиняемых был задержан оперативниками.

Бывшие чиновники мэрии вину не признали. Их сначала отстранили от госслужбы, а затем уволили в связи с утратой доверия по представлению прокуратуры. Соучастник экс-сотрудников администрации раскаялся в содеянном.

Тухватуллина приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его зама – к восьми годам тюрьмы. Третий соучастник отделался приличным условным сроком – семь с половиной лет. Каждому фигуранту также назначили штраф в 15 млн рублей.