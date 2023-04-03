Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 7:33

Заявки на вступление в новые батальоны Башкирии для участия в СВО подали 600 человек

Вскоре их начнут готовить к спецоперации
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Заявки на вступление в новые добровольческие батальоны Башкирии для участия в специальной военной операции подали более 600 человек

Заявки на вступление в новые добровольческие батальоны Башкирии для участия в специальной военной операции подали более 600 человек

Фото: Александр КОЦ

Заявки на вступление в новые добровольческие батальоны Башкирии для участия в специальной военной операции подали более 600 человек. Речь идет о формированиях имени Даяна Мурзина, «Северные амуры» и созданной на их базе разведывательной роте «Ватан». Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 3 апреля сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Инициатива [формирования батальонов] получила отклик в обществе, поэтому сегодня очень активно идут наши граждане, которые хотят служить. Главой республики поставлена задача всем структурам власти поддержать эту инициативу, – сказал Назаров. – На этой неделе планируется подвести промежуточный итог, чтобы сформировать эти батальоны и готовить их для специальной военной операции.

По словам премьера, правительство Башкирии должно «максимально обеспечить финансирование» батальонов, а администрация главы республики займется вопросами обмундирования военнослужащих и других их нужд.