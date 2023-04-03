Школьников Башкирии на летних каникулах отправят отдыхать в Абхазию

Четыре смены школьников из Башкирии на грядущих летних каникулах отправят отдыхать в Абхазию. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 3 апреля сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

– Очень хорошая инфраструктура, климат, расположение для детского отдыха, летнего отдыха школьников. Договорились и приняли решение, что с этого сезона четыре смены наших детей проведут отдых там, на территории Абхазии. Очень привлекательные условия и с точки зрения климата, и с точки зрения финансов. Это предопределило наше решение, – сказал чиновник.

Напомним, делегация Башкирии под руководством главы республики Радия Хабирова посетила Абхазию с официальным визитом в конце марта. Цель командировки заключалась в укреплении сотрудничества.