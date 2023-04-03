Оперативное совещание в правительстве Башкирии началось без Хабирова

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Сегодня, 3 апреля, оперативное совещание в правительстве Башкирии в Центре управления республикой начал премьер-министр региона Андрей Назаров. Он объяснил, почему на оперативке не присутствует глава республики Радий Хабиров.

- Глава республики Радий Фаритович Хабиров находится в Москве. Поэтому ряд сегодняшних совещаний будут смещены, - объявил в начале совещания Андрей Назаров.

Ранее делегация Башкирии во главе с Хабировым посетила Абхазию, где башкирские чиновники встретились с руководством республики. После посещения дружественной страны, Радий Хабиров, по всей видимости, отправился в Москву в командировку.