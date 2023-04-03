В Уфе встретили автоколонну с очередной группой приехавших в отпуск из зоны СВО бойцов

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

В Уфу минувшей ночью 3 апреля из зоны специальной военной операции вернулась очередная группа мобилизованных жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он встречал автоколонну с бойцами вместе их друзьями и родными на Советской площади. Также военнослужащих поприветствовал вице-премьер башкирского правительства Ирек Сагитов.

– Ещё одна группа наших парней приехала домой в отпуск. Встретили на Советской площади. Гордимся! – написал сити-менеджер.

Напомним, предыдущая группа мобилизованных прибыла в Башкирию 2 апреля. Все военнослужащие будут отдыхать на родине две недели.