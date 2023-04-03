Парламент Башкирии предложил ограничить работу комиссионных магазинов

Парламент Башкирии предложил на федеральном уровне принять законопроект, который ограничит работу комиссионных магазинов, оказывающих услуги в качестве нелегальных ломбардов Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии предложил на федеральном уровне принять законопроект, который ограничит работу комиссионных магазинов, оказывающих услуги в качестве нелегальных ломбардов. Соответствующая инициатива внесена на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Законопроектом предлагается наделить региональные и муниципальные власти полномочиями по установлению режима работы комиссионных магазинов, – пояснил спикер Константин Толкачев. – Эта мера позволит ограничить нелегальную ломбардную деятельность, ведь ни для кого не секрет, что зачастую в офисах «комиссионок» заключаются договора по предоставлению краткосрочных потребительских кредитов под залог движимого имущества, то есть фактически магазины занимаются ломбардной деятельностью.

Как отметили в башкирском парламенте, деятельность подобных магазинов имеет признаки криминальных правонарушений, связанных со скупкой краденного. Предложенная Курултаем мера позволит в том числе ограничить время работы «комиссионок» – предполагается, что это сократит масштабы нелегальных операций. Дело в том, что лжеломбарды могут работать хоть круглосуточно, в то время как легальные только с 8:00 до 23:00. Последние организации также обязаны отчитываться о своей деятельность, страховать заложенное имущество и соблюдать нормативы.

– В случаях с комиссионными магазинами ничего этого нет. Нелегальная ломбардная деятельность «комиссионок» может нанести ущерб имущественным интересам граждан-заемщиков, – добавил Толкачев. – Нелегальный кредитор может взимать существенно большую плату за предоставление займа, поскольку не обязан соблюдать предельные величины, установленные Банком России. Имеются риски утраты или порчи незастрахованного имущества.

На данный момент правоохранительные органы совместно с Банком России выявили 340 комиссионных магазинов, которые работают незаконно.