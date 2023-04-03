3 апреля в 30 многоквартирных домах Уфы отключат холодную и горячую воду

В Уфе сегодня, в понедельник 3 апреля, холодную и горячую воду отключат в 30 многоквартирных жилых домах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе сегодня, в понедельник 3 апреля, холодную и горячую воду отключат в 30 многоквартирных жилых домах. Как пояснили в «Уфаводоканале», это связано с ремонтными работами: отглушением аварийного участка и монтажа нового водопровода, а также с заменой запорной арматуры.

С 11:00 до 19:00 холодной воды не будет в четырех домах по улицам Олимпийской, 3, 4, 6 и Мелеузовской, 5, а с 10:00 до 23:00 на Октябрьской Революции, 63, 65/2, 65а, 67/1, 67/3, 70, 71, 72, 72/3, 73, 74/1, 74/2, 77, 77/1.

Кроме того, на 23 часа – с 12:00 3 апреля до 11:00 4 апреля – подачу холодной и горячей воды приостановят в домах по улицам:

– Аксакова, 42, 54, 60, 62

– Гоголя, 53, 53/1;

– Коммунистической, 54, 65;

– Крупской, 4;

– Советской, 17, 17/1, 21.