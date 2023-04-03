В Башкирии 18-летний водитель ВАЗ-2115 без прав попал в ДТП с пятью друзьями

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Кумертау 18-летний водитель легковушки без прав попал в ДТП. В салоне машины находились пять его друзей, в том числе 14-летняя девочка-подросток. Она получила перелом ключицы и была госпитализирована. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Автоавария произошла около восьми часов вечера 2 апреля. На 231-м километре трассы Уфа-Оренбург молодой местный житель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

– Водитель не имел водительских прав, а транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, – передали в дорожной полиции. – Автомобиль он приобрел за день до ДТП. В момент происшествия в салоне автомобиля находились кроме самого водителя пятеро его друзей и все они были не пристегнуты.

Как пояснил водитель инспекторам, он вместе с друзьями ехал домой и на повороте случайно вырулил на встречную полосу, на которой ехала другая машина. Попытавшись вернуться на свою сторону, молодой человек дал по тормозам. Из-за этого машину занесло – и она оказалась в кювете. По словам парня, его легковушка перевернулась три раза.

Сейчас ГИБДД проводит разбирательство по факту инцидента.