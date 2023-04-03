Днем 2 апреля Уфа побила температурный рекорд 45-летней давности

Днем 2 апреля Уфа побила температурный рекорд по максимальной температуре воздуха, который держался 45 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем 2 апреля Уфа побила температурный рекорд по максимальной температуре воздуха, который держался 45 лет. Измерительные приборы на метеостанции в Деме показали +17,1°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

Как пояснили в ведомстве, прошлый температурный рекорд в этот день регистрировался в 1978 году. Тогда столбики термометров поднимались до +15,4°.

Напомним, последний раз абсолютный максимум тепла в Уфе перекрывался совсем недавно, 24 марта. Согласно прогнозам Gismeteo, солнечная погода с температурой воздуха до +17° ожидается в башкирской столице и сегодня днем, 3 апреля.