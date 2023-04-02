В начале недели температура воздуха в Башкирии поднимется до +17°

В начале недели температура воздуха на территории Башкирии повысится до +17° Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале недели температура воздуха на территории Башкирии повысится до +17°. Погода будет солнечной, дождей не ожидается. Ветер прогнозируется юго-восточный и умеренный. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В понедельник, 3 апреля, ночью столбики термометров покажут +3,-2° (в горных и восточных районах подморозит до -6°). Днем воздух прогреется до +12, +17°. Во вторник и среду, 4 и 5 апреля, характер погоды существенно не изменится – только в светлое время суток температура будет на градус ниже: +11, +16°.

Напомним, ранее МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане с видимостью на дорогах до 500 и менее метров.