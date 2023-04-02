Хабиров поздравил «Агидель» с завоеванием четвертого кубка ЖХЛ

фото: Telegram // Руслан Хабибов

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил хоккейный клуб «Агидель» с завоеванием четвертого кубка Женского хоккейной лиги. Руководитель региона посвятил пост команде в своих соцсетях.

– Гордимся заслуженным успехом уфимок. Спасибо девушкам за красивый хоккей. Финальный матч этого сезона проходил в Уфе и получился ярким и эмоциональным. Поздравляю команду и всех болельщиков республики с победой! – написал Хабиров.

Напомним, «Агидель» 2 апреля победила «Динамо-Неву» в пятом матче финальной серии со счетом 3:2 и стала обладателем главной награды России в женском хоккее.