В ходе СВО на Украине погиб Алик Шарафутдинов из Башкирии

фото: vk.com // Администрация сельского поселения Инзерский с/с

29 марта при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине погиб Алик Шарафутдинов из Белорецкого района Башкирии. Об этом 1 апреля сообщила администрация Инзерского сельсовета.

– Сельсовет выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего, – передали представители местной власти. – О дате, времени, месте церемонии прощания с погибшим сообщим позже.

Напомним, 31 марта в Караидельском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в СВО ефрейтором Вадимом Ахметовым. Ему было 22 года.