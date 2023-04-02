«Агидель» в четвертый раз в истории стала обладателем Кубка Женской хоккейной лиги

фото: Telegram // Радий Хабиров

Хоккейный клуб «Агидель» из Уфы в четвертый раз в истории стал обладателем Кубка женской хоккейной лиги. 2 апреля в пятом матче финальной серии команда победила «Динамо-Неву» из Санкт Петербурга со счетом 3:2. С тем же результатом была выиграна и серия.

За «Агидель» шайбы забили Илона Маркова, Ксения Тюрина и Елизавета Родионова. В питерском коллективе дубль оформила Оксана Братищева.

Напомним, уфимский клуб является самым титулованных в ЖХЛ. Ранее команда становилась обладателем кубка в сезонах 2017/2018, 2018/2019 и 2020/2021.