В Уфе возобновили движение трамваев, которое останавливалось из-за обвала грунта

фото: Telegram // Управление транспорта и связи АГО г. Уфа РБ

В Уфе возобновили движение трамвайных маршрутов №5, №10 и №18, которое приостанавливалось из-за образовавшейся ямы под путями после обвала грунта. Об этом сообщили в Управлении транспорта и связи городской администрации.

Аварийная ситуация на трамвайных путях произошла в субботу, 1 апреля, на улице Зорге рядом с пересечением с Научной. На время восстановительных работ одна полоса автомобильного движения на улице была закрыта до вечера 3 апреля.

Трамваи маршрутов №5, №10 и №18 курсируют между Госцирком и улицей Пушкина, Железнодорожным вокзалом и санаториям «Зеленая роща» соответственно.