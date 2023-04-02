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НовостиЗдоровье2 апреля 2023 12:51

В Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердили у 129 человек

С начала пандемии в республике выявили более 360,6 тыс. случаев инфицирования
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 129 жителям. Всего в республике выявили более 360,6 тыс. случаев инфицирования

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 129 жителям. Всего в республике выявили более 360,6 тыс. случаев инфицирования

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 129 жителям. Всего в республике выявили более 360,6 тыс. случаев инфицирования. Об этом 2 апреля сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 свыше 352,2 тыс. человек, 149 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Прироста смертельных исходов от инфекции в регионе не зарегистрировано: с начала пандемии ее жертвами стали 6 030 жителей.

Сейчас носителями коронавируса в Башкирии являются 2 410 человек: 130 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.