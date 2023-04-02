«Уфа» у себя дома разгромно обыграла «СКА-Хабаровск»

фото: ФК "Уфа"

Футбольный клуб «Уфа» на домашнем стадионе разгромно обыграл «СКА-Хабаровск». Встреча в рамках 25-го тура Первой лиги состоялась 2 апреля и завершилась со счетом 3:0.

Первый гол на 16-й минуте забил Роман Минаев: в ходе контратаки он практически без сопротивления пробежал до штрафной соперника и положил мяч в ближний угол. На 34-й минуте встречи защитник гостей Денис Фомин получил красную карточку за фол «последней надежды». Во втором тайме преимущество «Уфы» увеличил Артем Погосов. На последних минутах встречи счет до разгромного довел Давит Ахатов.

Сейчас в турнирной таблице «Уфа» занимает 15-е место. У команды 24 очка – столько же и «Велеса», который занимает строчку ниже, однако у него есть игра в запасе. В следующем матче башкирский клуб сыграет на выезде с «Краснодаром-2». Матч пройдет 9 апреля.