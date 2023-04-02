ГИБДД Уфы в ходе массовых проверок задержала семь пьяных водителей

фото: ГИБДД Уфы

ГИБДД Уфы в ходе массовых проверок, которые прошли в субботу, 1 апреля, задержала семь пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Проверено более 400 транспортных средств, среди которых пресечено 45 нарушений требований ПДД, – передали в городской Госавтоинспекции.

Дорожная полиция призвала водителей соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в пьяном состоянии и быть законопослушными.

Напомним, сегодня, 2 апреля, по республике проходят усиленные рейды ГИБДД. О них ранее предупреждал начальник ведомства Владимир Севастьянов.