МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане 3 апреля

В понедельник 3 апреля ночью и утром на автодорогах в Башкирии ожидается густой туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, в понедельник 3 апреля, ночью и утром на автодорогах в Башкирии ожидается густой туман. Видимость в нем сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков, 3 апреля ночью местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть с востока и местами может усилиться до порывистого.

Температура воздуха в темное время суток составит -2, +3°. Днем столбики термометров будут колебаться между отметками в +10° и +15°.