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НовостиОбщество2 апреля 2023 10:13

МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане 3 апреля

Видимость на автодорогах сократится до 500 и менее метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В понедельник 3 апреля ночью и утром на автодорогах в Башкирии ожидается густой туман

В понедельник 3 апреля ночью и утром на автодорогах в Башкирии ожидается густой туман

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, в понедельник 3 апреля, ночью и утром на автодорогах в Башкирии ожидается густой туман. Видимость в нем сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков, 3 апреля ночью местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть с востока и местами может усилиться до порывистого.

Температура воздуха в темное время суток составит -2, +3°. Днем столбики термометров будут колебаться между отметками в +10° и +15°.