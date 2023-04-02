МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане 3 апреля

В понедельник 3 апреля ночью и утром на автодорогах в Башкирии ожидается густой туман
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Завтра, в понедельник 3 апреля, ночью и утром на автодорогах в Башкирии ожидается густой туман. Видимость в нем сократится до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.
По данным синоптиков, 3 апреля ночью местами по республике пройдут кратковременные дожди, днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть с востока и местами может усилиться до порывистого.
Температура воздуха в темное время суток составит -2, +3°. Днем столбики термометров будут колебаться между отметками в +10° и +15°.