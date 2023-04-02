В Уфе ограничили проезд по улице, где под трамвайными путями образовалась яма

фото: ufacity.info

В Уфе до 20:00 3 апреля ограничили проезд на одной полосе улицы Зорге рядом с пересечением с Научной. Там накануне образовалась яма из-за обвала грунта. Сейчас профильные службы устраняют аварийную ситуацию. Об этом сообщила мэрия.

Отметим, что из-за провала грунта приостановили движение три трамвайных маршрута: №10, №18 и №5. Администрация предложила горожанам пользоваться альтернативным общественным транспортом, в их числе троллейбусы №22 («Северный автовокзал» – «Уфа-Арена») и следующие автобусные рейсы:

– №122 («Авдон – Уфа»);

– №218 («Микрорайон Дема - Больница №18»);

– №220 («Санаторий «Радуга» - Южный автовокзал»);

– №227 («Уфимский ДОК - Южный автовокзал - Торгово-сервисный комплекс ‘’Пушкинский’’»).