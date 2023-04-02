ГИБДД озвучила подробности ДТП в Башкирии, где погиб мужчина и пострадала беременная

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД Башкирии озвучила подробности ДТП в Туймазинском районе, где погиб мужчина и пострадала беременная женщина. Авария случилась в шестом часу вечера 1 апреля.

По данным дорожной полиции, на 1321 километре трассы автодороги М5 «Урал» 59-летний житель Самарской области за рулем Lada Largus по касательной столкнулся со встречным грузовиком Man и врезался в Chevrolet Cruze. После удара отечественный автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

фото: ГИБДД РБ

В результате ДТП водитель Lada скончался на месте происшествия, а 24-летняя беременная пассажирка Chevrolet из города Октябрьского с ушибами обратилась за медицинской помощью.

Водитель большегруза рассказал сотрудникам ГИБДД, что он увидел, как Largus выезжает на встречную полосу и начал притормаживать, уходя вправо. Из-за этого удар пришелся по касательной. Когда он остановил грузовик, то увидел, что легковушка уже лежит на крыше.

Сейчас Госавтоинспекция проводит расследование по факту инцидента.