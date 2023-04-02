В Уфе до 18 мая закроют сквозной проезд по набережной под Бельским мостом

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В Уфе с 3 апреля по 18 мая будет закрыт сквозной проезд и проход по набережной под Бельским мостом. Об этом предупредила городская администрация.

– Меры приняты для обеспечения безопасности в связи с реконструкцией старого арочного моста, – пояснила мэрия.

Там добавили, что водителей о перекрытии участка на подъезде к нему будут информировать специальные щиты. Жителей попросили выбирать альтернативный маршрут с учетом ограничения.

Напомним, ранее в двух районах Башкирии продлили ограничение движения из-за подъема паводковых вод.